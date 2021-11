Catalunya concentra 28 de les 100 grans fortunes de l'Estat amb 19.375 MEUR, segons 'Forbes'

El president de Proeduca i el fundador de Wallbox entren a la llista

Actualitzada 02/11/2021 a les 17:26

Catalunya concentra 28 de les 100 persones més riques de l'Estat, amb una fortuna de 19.375 milions d'euros en total, segons la nova edició de la llista 'Forbes' 2021. La presidenta de Coca – Cola Europacific Partners, Sol Daurella, encapçala la llista de catalans més rics i ocupa l'onzena posició en el rànquing estatal, amb 1.900 milions d'euros. A aquesta li segueix el propietari de Mango, Isak Andic (1.600 milions), i l'expropietari de Cirsa, Manuel Lao (1.300 milions).Aquest any també han entrat a la llista noms nous com l'accionista d'Audax Renovables, José Elías (900 milions), el president de Proeduca, Tomás Arrufat (550 milions) o el fundador de Wallbox, Enric Asunción (325 milions).També s'estrena a la llista 'Forbes' un dels fundadors i accionista de Fluidra, Óscar Serra (600 milions); la propietària de BCN Godia, Liliana Godia Guardiola (450 milions); David, Mar i Arnau Nogareda, propietaris dels Laboratoris Hipra (325 milions), i l'accionista de Wallbox, Marta Santacana (300 milions).A l'Estat, Madrid és la comunitat amb un major nombre de persones riques, un total de 36, amb una fortuna de 33.125 milions d'euros. Tot i això, Galicia continua concentrant les xifres més elevades per la presència del fundador d'Inditex, Amancio Ortega (67.000 milions). En total, aquesta comunitat suma una fortuna de 77.400 milions d'euros.