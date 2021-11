Absolt el fotoperiodista jutjat per empentar un policia en els aldarulls per la sentència del 'Procés'

Segons la sentència, avançada pel diari 'El País' i a la qual ha tingut accés l'ACN, el magistrat explica que s'ha basat en les declaracions de l'acusat, el policia lesionat, altres policies i periodistes, però també en els vídeos del moment dels fets. Així, almenys un vídeo desmenteix la versió del policia, segons la qual el fotògraf li va donar una forta empenta. El jutge també dubta de la seva versió pel fet que va dir que havia detingut ell mateix el periodista i que va seguir treballant una setmana abans d'estar de baixa, tot i les suposades lesions a la mà que li havia provocat l'empenta del fotògraf. De fet, ni aquell mateix dia es va visitar amb cap metge. «El fet d'estar d'alta laboral intervenint en una actuació tant complexa i exposada com la dels disturbis conseqüència de la sentència del 'Procés', amb la violència existent, és certament incompatible amb una lesió com l'objectivada» per un informe mèdic posterior, diu la sentència.En un dels vídeos, el magistrat hi aprecia com l'agent va agafar el periodista pel braç i va necessitar l'ajuda de companys per reduir-lo a terra. L'acusat, segons el magistrat, mostrava una «posició defensiva». La suposada empenta del periodista al policia només la corrobora el propi afectat i un company seu que deia que estava d'esquena, mentre que els vídeos i altres testimonis no detecten aquesta empenta. Per això, el magistrat decreta l'absolució.