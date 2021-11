L'Agència Catalana de Turisme promociona la gastronomia catalana a Londres amb xefs de les quatre demarcacions

«Estem en la línia de la recuperació econòmica i turística», ha dit Torrent, que ha remarcat que les perspectives per al 2022 són «bones».El menú del sopar ha estat preparat per quatre xefs, que han apostat per oferir un tour gastronòmic amb cuina representativa de cada una de les quatre demarcacions. Els cuiners han estat Carlota Claver, del restaurant La Gormanda, Ferran Cerro, del restaurant amb el mateix nom, Elisabet Farrero, del restaurant El Ventador, i Martina Puigvert, del restaurant Les Cols.Claver ha assegurat que el menú vol «representar» la cuina catalana a Anglaterra i reivindicar els grans «productes i receptes tradicionals» del territori. Al seu torn, Cerro ha defensat que són «productes de proximitat» que ha «costat» portar fins a Londres, mentre Puigvert també ha insistit que es tracta de productes «de l'entorn» i Farrero ha dit que són «productes representatius» de Catalunya.Entre els assistents al sopar hi havia Josep Lluís Abad, de Temps d'Oci Incoming, que ha defensat que enguany calia ser al WTM perquè el mercat britànic és «fonamental». Amb tot, ha admès que aquesta edició ha estat diferent perquè hi ha hagut menys afluència de gent. Al seu torn, Helen Nelson, de Ramblers, ha dit que el sopar amb actors turístics catalans li permet tenir una «conversa de persona a persona» i tenir la informació que necessita.Al sopar han assistit el director de l'oficina de l'Agència Catalana del Turisme al Regne Unit i Irlanda, Aicard Guinovart; el delegat del Govern al Regne Unit i Irlanda, Sergi Marcen; així com operadors turístics, associacions i premsa britàniques i els representants d'entitats i empreses que formen part de l'estand de Catalunya al WTM.