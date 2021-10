La pancarta gegant del Saló del Manga que reclama el retorn de Bols de Drac a TV3 i el seu vincle tarragoní

El reclam és una iniciativa de la plataforma boladedrac.cat, fundada per dos fans, de Cunit i Salou

Els milers de visitants que accedeixen aquests dies al Saló del Manga de Barcelona, que aquest any ha recuperat la presencialitat, poden veure una gran pancarta que reclama el retorn de la sèrie Bola de Drac a Tv3.Aquesta pancarta és una iniciativa de la plataforma boladedrac.cat que a través d'internet i les xarxes socials reclama el retorn de la mítica sèrie japonesa a la televisió catalana, sobretot de les pel·lícules i la nova temporada, denominada 'Bola de Drac Súper'.Boladedrac.cat va ser creat fa anys per dos fans de la sèrie que són tarragonins, tot i que de dos municipis diferents. Es tracta de Jeús Pardo, de Cunit i Cristiano Casà, de Salou. A més de la pancarta de 12 metres ubicada al Saló del Manga, la plataforma té oberta una petició de firmes que fins ara ha aconseguit més de 13.000 suports.Boladedrac.cat afima, en un comunicat, que «la sèrie de 'Bola de Drac Súper', ha estat adquirida i emesa per vàries televisions internacionals com és el cas d'Itàlia que va obtenir més del 10% share en la seva estrena».Pardo i Casà afegeixen: «emanem a TV3 que compri la sèrie i ens faci feliços a tots, no és només una petició nostra sinó la de molts fans i seguidors que estimen la sèrie i per les noves generacions que la estan descobrint actualment».