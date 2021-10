Les empreses d'impressió 3D a Catalunya tenen problemes per trobar mà d'obra especialitzada

La seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha acollit aquest matí la presentació de l'estudi «Noves tendències i necessitats formatives al sector de la impressió 3D», elaborat per la Fundació BCN Formació Professional amb la col·laboració del CZFB i el suport de l'AMB i el 3D Incubator.L'estudi constata que davant aquesta nova forma de producció han sorgit nous perfils professionals necessaris, com especialistes en disseny, postprocessament i acabats, o enginyers i tècnics especialitzats en impressió 3D. Perfils que requereixen una formació especialitzada que actualment és difícil d'aconseguir.És per això que l'informe incideix en la necessitat d'incorporar la impressió 3D al sistema formatiu per comptar amb professors especialitzats en la matèria que puguin oferir formació continuada, de manera que l'alumnat adquireixi coneixements i competències en impressió 3D i es creï una oferta formativa orientada a les empreses i les seves plantilles.