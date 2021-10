Els sindicats alerten sobre un increment de la temporalitat i l'atur en persones més grans de 55 anys

Els sindicats coincideixen que les dades del tercer trimestre reflecteixen una «millora» del mercat de treball per la concentració dels mesos estivals i la represa del període escolar, amb una reducció «significativa» de l'atur i un increment de l'ocupació. Enguany, aquest trimestre ha coincidit també amb els avenços en la lluita contra la pandèmia i la reactivació del turisme.Tot i això, tant UGT com CCOO han alertat d'un increment de la temporalitat. De fet, la taxa de temporalitat s'ha situat en un 21,85% en el tercer trimestre, un 1% més respecte als tres mesos anteriors i un 2,4% superior a les xifres del mateix període de 2020.«El continuat abús de la contractació temporal fa necessària i urgent la derogació de la reforma laboral», ha assegurat CCOO en un comunicat.El sindicat també ha alertat que la forta reducció de la desocupació juvenil ha anat acompanyada d'un augment de la temporalitat i la «precarietat laboral», amb ocupacions de curta durada i per donar resposta a les necessitats del sector turístic.Per la seva banda, la UGT ha advertit també de l'augment de l'atur en col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral. En concret, el nombre de persones desocupades més grans de 55 anys ha arribat a 68.200 el tercer trimestre, un 9,12% més en comparació amb els tres mesos anteriors i un 2,87% més en relació amb el mateix període de 2020.Davant aquesta situació, els sindicats han reclamat una derogació de la reforma laboral com a «punt de partida imprescindible» per construir un model de relacions laborals «més eficients» i amb llocs de feina de «qualitat». Així mateix han demanat un increment de l'SMI el 2022 amb l'objectiu d'arribar al 2023 al 60% del salari mitjà de l'Estat.Tant CCOO com UGT també han reclamat «transformar» el teixit industrial a través del Pacte Nacional per a la Indústria, amb inversions i en clau d'estratègia de transició justa per adaptar amb mesures reguladores, formatives i amb recursos econòmics les persones treballadores amb ocupacions en risc d'obsolescència.Així mateix, CCOO ha demanat polítiques actives d'ocupació «efectives», suport a les persones en desocupació i afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i accions per reactivar l'economia i la dinàmica del mercat de treball. Una altra de les mesures proposades és l'agilització de la negociació de plans d'igualtat i polítiques d'ocupació en clau de gènere per revertir el biaix existent.Per la seva banda, UGT ha reclamat uns pressupostos de la Generalitat amb increment de les partides socials, una reducció de la llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, una reforma fiscal «progressiva, equitativa i suficient» i un enfortiment dels serveis públics.Així mateix, ha proposat impulsar polítiques de reactivació econòmica i dotar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dels recursos necessaris per agilitar i facilitar la tramitació de subsidis per a les persones en situació d'atur que han exhaurit totes les prestacions, per gestionar l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).