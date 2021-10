El col·lectiu 'Silenci... Rebel·leu-vos' duu la seva protesta davant el Parlament de Catalunya

Reclamen als diputats independentistes que siguin «fidels al mandat del poble»

Actualitzada 29/10/2021 a les 10:21

El col·lectiu 'Silenci... Rebel·leu-vos', que durant mesos va protestar davant el palau de justícia de Tarragona i que també va estar present a Madrid durant el judici al Suprem per l'1-0, ha decidit ara emprendre una nova campanya, en aquesta ocasió a Barcelona.L'acció, que denominen 'Silenci... Plantem cara' pren com a referència, afirmen en un comunicat, la plantada que Lluís Maria Xirinacs va iniciar fa vint anys davant del Palau de la Generalitat, per demanar que es constituís l'Assemblea dels Països Catalans, per emprendre la marxa cap a la independència.En aquella ocasió, Xirinacs defensava com a lema: 'Plantem-nos, plantem cara al disgust diari de veure'ns venuts, estafats, domesticats i silenciats. Els únics protagonistes som nosaltres: el poble'.Vint anys després el col·lectiu tarragoní considera vigents aquests reclams i els actualitzen en quatre missatges concrets:1r. 'Diputades i diputats: Si no sou fidels al mandat del Poble, no sou dignes de representar-nos'.2n. 'President i membres del Govern: El Poble «no us dona la paraula» per a falses taules de diàleg'.3r. 'ERC – JxCat - CUP-G – ECP - PSC: N'estem farts, de les vostres misèries'.4t. 'Dissolució BRIMO i ARRO. Prou criminalitat policial! Volem una policia mentalment equilibrada, protectora i pacificadora'.L'acció de protesta, que es presentarà públicament el pròxim 3 de novembre, ja s'ha iniciat. Des d'aquest divendres, membres del col·lectiu han començat una permanència davant les portes del Parlament, «i la mantindrem cada dia de les 10 a les 13 h, els dies que no hi hagi Ple, i de 9 a 13 h i de 15 a 18 h els dies que hi hagi Ple», expliquen.Com és habitual en les accions convocades per aquest col·lectiu, cada dia faran un silenci estricte puntualment de les 12 a les 12.30 h i de 17 a 17.30 h els dies que hi hagi ple.