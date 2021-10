Comença un estudi per entendre millor la covid persistent i analitzar l'efecte de la vacunació en aquests pacients

El paper de les vacunes

La covid-19 persistent és la nomenclatura que es fa servir per anomenar els casos de pacients amb símptomes de durada superior a les quatre setmanes des de l'inici de la malaltia. S'setiam que fins a un 10% de pacients la poden patir. Els símptomes es poden allargar durant sis mesos.El perfil de covid persistent correspon fonamentalment a una dona menor de 45 anys, que durant la infecció no va necessitar hospitalització i que conviu amb els símptomes mesos després del contagi, segons l'investigador principal del grup de Recerca Clínica/Innovació en la Pneumònia i Sèpsia (CRIPS) del VHIR, Jordi Rello.Sobre les causes hi ha diverses hipòtesis. Una podria ser que el virus o bé proteïnes del virus persisteixin en determinades zones del cos produint una resposta inflamatòria. Una altra és que es produeixi aquesta resposta a la infecció de manera molt forta i això produeixi danys en teixits. També podria ser que es produïssin anticossos autoimmunes que podrien estar atacant diferents teixits del cos. La investigadora principal de l'estudi a ISGlobal, Gemma Moncunill, ha destacat la importància de trobar biomarcadors per poder buscar tractaments efectius, fer el seguiment i millorar la qualitat de vida dels pacients.Es creu que les vacunes podrien ajudar a reduir els símptomes però es desconeix si totes les actuals tindrien aquest potencial efecte beneficiós ni quant de temps durarien ni els mecanismes.En un estudi previ col·laboratiu de l'IDIAPJGol, el col·lectiu d'Afectades i afectats persistents per la Covid-19 i l'Institut Català de la Salut, amb més de 2.000 persones, es va definir els perfils clínics de la covid-19 persistent i la seva relació amb la qualitat de vida.Ara, en aquest estudi s'investigaran els mecanismes immunopatogènics analitzant el perfil d'anticossos enfront el virus, els anticossos autoimmunes, biomarcadors de dany als teixits i l'activació i inflamació immunològica. A més, s'avaluarà l'efecte de els vacunes en aquestes persones.Per fer-ho, els participants han d'assistir a un dels set centres habilitats per tot el territori a fer-se una extracció de sang en diverses visites durant dos anys.Aquesta recerca s'està duent a terme en col·laboració amb el col·lectiu d'Afectades i afectats persistents per la covid-19 a Catalunya. Està finançada per la Fundació Privada Daniel Bravo.