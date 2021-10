Actualitzada 29/10/2021 a les 20:06

Salut s'ha fixat reduir la incidència de l'ictus un 10% el 2030 a Catalunya, on cada any unes 13.000 persones pateixen un accident vascular cerebral. Amb motiu del dia mundial de la malaltia, el conseller Josep Maria Argimon ha signat la carta d'adhesió al Pla d'Acció sobre l'Ictus per a Europa 2018-2030, que vol millorar la cadena assistencial, des de la prevenció i la detecció fins a la rehabilitació i millora de la qualitat de vida. La directora del Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral, Natàlia Pérez de la Ossa, ha destacat que l'ictus és una emergència i que pot ser molt greu, però que «la bona notícia és que cada vegada hi ha més tractaments perquè les seqüeles siguin les menors possibles». Una de les claus és actuar ràpid.