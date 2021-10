Catalunya detecta 14 casos de delta plus però Salut assegura que no puja com ho va fer la primera

Cabezas reconeix que la retirada de la mascareta als centres educatius «pot trigar una mica»

Actualitzada 29/10/2021 a les 10:30

Catalunya ha detectat 14 casos de delta plus entre setembre i octubre. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat a Catalunya Ràdio que d'aquests, quatre s'han detectat en les dues darreres setmanes.En general, aquesta nova variant suposa entre un 1% i un 2% de les mostres seqüenciades. «És poc i de manera força sostinguda», ha afirmat. Per això, ha afirmat que no s'està observant un increment com el que va provocar la variant delta, que ràpidament va substituir l'anterior.D'altra banda, ha afirmat que cal ser prudents i ha reconegut que la retirada de la mascareta als centres educatius «pot trigar una mica». Ara per ara, el comitè que assessora el Govern està elaborant un informe que enviaran al govern espanyol.