Una dieta rica en polifenols millora la síndrome de l'intestí permeable en persones grans

Canviar l'alimentació

Aquest estudi europeu, emmarcat dins de la Joing Programming Initiative - A Healthy Diet for a Healthy Life (JPIHDHL), es va dur a terme en persones de més de seixanta anys que van ingerir una dieta rica en polifenols durant vuit setmanes.Els investigadors han estudiat la relació existent entre el metabolisme dels components de la dieta, la microbiota i la permeabilitat intestinal, tot analitzant els canvis que produeix una alimentació rica en polifenols en la microbiota dels participants en el treball.L'anàlisi de les mostres plasmàtiques i fecals va indicar que un augment dels metabòlits sèrics està relacionat amb el consum de polifenols. Per exemple, la teobromina i les metilxantines -derivades del cacau i el te verd- es relacionen positivament amb bacteris productors de butirat (un àcid gras de la flora intestinal), i inversament amb la zonulina, una proteïna que està relacionada amb la permeabilitat intestinal, expliquen els autors.L'estudi apunta que els canvis en l'estil de vida i l'alimentació resulten decisius com a estratègia de prevenció de l'intestí permeable associat a l'envelliment o a les malalties cròniques. Un major consum de fruites, verdures i aliments com els descrits en aquest treball proporcionen fibra i polifenols que podrien ajudar a contrarestar el deteriorament de la permeabilitat per causa de l'edat avançada, apunta Cristina Andrés-Lacueva.El treball s'ha dut a terme amb la col·laboració del Quadram Institute (Regne Unit) i les universitats de Milà i de Perusa (Itàlia). Els resultats s'han publicat a 'Clinical Nutrition'.