Quatre fàrmacs d'ús comú aconsegueixen revertir els símptomes de l'Alzheimer en ratolins

Investigadors al Japó i Barcelona aconsegueixen delimitar els efectes positius dels antiinflamatoris sobre la malaltia

Actualitzada 27/10/2021 a les 09:48

Quatre fàrmacs d'ús comú que ja s'utilitzen com a antihipertensius o antiinflamatoris en humans reverteixen els símptomes de l'Alzheimer en ratolins, segons una investigació duta a terme per científics de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona.El treball, que publica la revista 'Genome Medicine', l'ha liderat Patrick Aloy, cap del laboratori de Bioinformàtica Estructural i Biologia de Xarxes de l'IRB Barcelona, qui també ha aconseguit caracteritzar la malaltia de l'Alzheimer en tres estadis: inicial, intermedi i avançat.Per a cadascuna de les etapes, els científics de l'IRB han analitzat el comportament dels animals, han estudiat les afectacions en el cervell -en concret, de l'hipocamp a nivell del teixit- i han fet una anàlisi molecular quantificant l'expressió dels gens i els nivells de proteïnes.«Això ha permès descriure el procés de desenvolupament de la patologia amb un nivell de detall fins ara desconegut i comparar-lo, també, amb l'envelliment saludable», ha destacat Aloy.«El que hem observat és que, encara que l'Alzheimer comparteix característiques amb un envelliment accelerat, també està afectat per processos totalment diferenciats de l'envelliment», ha detallat l'investigador.Segons Aloy, «aquesta malaltia està ocasionada per l'acumulació anormal d'unes proteïnes concretes, i hem vist que en alguns casos no es deu a una sobreproducció, sinó a un error en la seva eliminació».Una vegada caracteritzada la malaltia, els investigadors van utilitzar el Chemical Checker, una eina computacional desenvolupada pel mateix grup de recerca, per a trobar fàrmacs, disponibles en el mercat, que revertissin els efectes a nivell cel·lular.L'eina va permetre identificar una sèrie de possibles candidats que es van posar a prova en diferents models d'estudi d'Alzheimer en ratolins.Quatre fàrmacs, dos del grup dels antiinflamatoris no esteroidals i dos antihipertensius, han demostrat ser eficaços per a revertir la patologia en els rosegadors de laboratori i neutralitzar els símptomes.«Estudis epidemiològics ja apuntaven a un menor desenvolupament de l'Alzheimer entre persones que habitualment prenien antiinflamatoris, però no s'havia aconseguit correlacionar aquest fet amb un medicament o un mecanisme concrets«, ha puntualitzat Aloy.El científic ha afirmat que els resultats del seu treball «són certament prometedors, i esperem que es pugui continuar investigant a partir d'ells, perquè podrien suposar un canvi de paradigma en el tractament d'aquesta malaltia».En aquest treball han col·laborat el RIKEN Center for Brain Science i l'Institute of Brain Science, tots dos al Japó, i les plataformes científiques de Bioestadística, Bioinformàtica i Proteòmica de l'IRB Barcelona.