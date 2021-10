L'ús del telèfon mòbil causa el 22,5% dels accidents a Catalunya

Es planteja reduir en un 15% les víctimes mortals entre 2021 i 2023

Actualitzada 26/10/2021 a les 20:23

L'ús del telèfon mòbil causa el 22,5% dels accidents de trànsit a Catalunya, segons ha alertat el Govern, que s'ha proposat reduir en un 15% la mortalitat viària a Catalunya fins a 2023 per a aconseguir l'objectiu marcat per la Unió Europea de descens del 50% en la dècada entre 2020 i 2030.Així ho ha detallat la portaveu del Govern, Patricia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, que ha aprovat el Pla de Seguretat Viària 2021-2023, que inclou, entre altres mesures, una prova pilot d'encreuament intel·ligent per a reduir accidents en interseccions, un avisador de ciclistes en túnels, nous sistemes de radars mòbils i estudiar segregar carrils d'accés per a motocicletes en les grans ciutats.Un total de 111 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en el que portem d'any, dels quals 40 eren motoristes, 11 vianants i 3 ciclistes, segons les dades facilitades per la portaveu del Govern, que ha indicat que una de les principals preocupacions són les distraccions per l'ús del telèfon mòbil al volant, que segueixen a l'alça i ja representen el 22,5% dels accidents.Plaja ha alertat que, a diferència del que ocorre amb el consum d'alcohol abans de conduir, respecte de l'ús del telèfon mòbil encara no hi ha una consciència generalitzada del risc que suposa conduir utilitzant aquest aparell i s'està normalitzant el seu ús al volant: «això és el més perillós».«Com a societat encara no tenim prou interioritzat el perill que comporta estar pendent del mòbil» quan es condueix, ha insistit Plaja.El Pla de Seguretat Viària 2021-2023 aprovat avui pel Govern es proposa especialment combatre els accidents en els quals estan involucrats els sectors de major risc, que de mitjana són els motoristes d'entre 15 i 54 anys, els vianants de més de 74 anys i els joves d'entre 15 i 24 anys que van amb cotxe, segons la portaveu del Govern.Per aquest motiu, amb l'objectiu d'arribar a les zero víctimes mortals en 2050, es planteja reduir en un 15% les víctimes mortals entre 2021 i 2023 i un 12% els ferits greus en aquest trienni.En concret, el pla es fixa com a objectiu una reducció del 18% dels nens morts en accidents de trànsit, del 12% de les víctimes mortals per atropellaments, del 6% de ciclistes morts i ferits greus, del 3% d'ancians morts, del 6% de motoristes morts i ferits greus i també del 6% de morts i ferits greus en desplaçaments per a anar o tornar del treball.El pla s'estructura en sis eixos estratègics per a la mobilitat segura i sostenible que preveuen, entre altres, la necessitat de repensar l'espai públic, adaptar les polítiques de seguretat viària i crear estratègies sensibilitzadores o desenvolupar espais de cooperació entre els diferents sectors implicats en la mobilitat intel·ligent.Per aquest motiu, per a reduir la sinistralitat dels col·lectius vulnerables es proposa ampliar l'espai destinat als vianants mitjançant la pacificació del trànsit, establir itineraris segurs per a ciclistes en vies interurbanes, analitzar la segregació de motocicletes en els accessos a les grans ciutats i oferir formació als usuaris dels vehicles de mobilitat personal.El pla també impulsarà la innovació tecnològica en l'ús de drons per a millorar la gestió del trànsit i potenciar l'atenció a les víctimes.