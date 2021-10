Es prorroga l'aforament del 80% als esdeveniments esportius en recintes tancats

Dosi de record de Janssen

Segons una nota remesa pel Ministeri de Sanitat, els assistents als esdeveniments seran «preferentment» abonats i públic local, i els entrenaments es faran, també «preferentment», sense públic o amb els límits de l'aforament màxim establert.També es mantenen la resta de mesures com el reforç de la vigilància de l'ús obligatori de la mascareta i del respecte a les indicacions sanitàries. Les persones que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19 no podran acudir a l'esdeveniment, ni les que es trobin en aïllament o en període de quarantena per contacte estret amb un cas positiu de la infecció.A més, amb caràcter general, no es permetrà la venda ni el consum d'aliments ni begudes durant l'esdeveniment esportiu. Alhora, no es permetrà el consum de tabac ni de productes relacionats tant en espais interiors com exteriors.D'altra banda, en la reunió mantinguda aquesta tarda s'ha abordat l'administració d'una dosi de record a les persones vacunades amb Janssen, després de la decisió unànime en el mateix sentit de la Comissió de Salut Pública de dimarts. En concret s'administrarà una dosi de vacuna ARN missatger a partir dels tres mesos de la inicial. Les Comunitats Autònomes començaran a inocular-la a partir del 15 de novembre seguint l'ordre de priorització que marca l'estratègia de vacunació davant la covid-19.