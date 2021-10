Els catalans valoren amb un 7,3 els Mossos d'Esquadra, mig punt menys que el 2017

Seguretat als municipis

Seguretat i trànsit

Així, segons valora la ciutadania, els serveis policials oferts pel cos de Mossos d'Esquadra obtenen un 7,3 el 2020, en una escala que va del 0 (pèssims) al 10 (excel·lents), i per tant són notables.La Directora General de Seguretat del Departament d'Interior, Sonia Andolz, ha assegurat davant la comissió d'Interior del Parlament que la puntuació puja quan els entrevistats han requerit personalment els serveis de la policia i també ha indicat que la valoració que obtenen les policies locals d'acord amb els resultats de l'enquesta és d'un 6,9, per tant, inferior a la nota dels Mossos d'Esquadra.En relació a la valoració que fan les víctimes del sistema de recepció de denúncia per part dels Mossos la nota augmenta fins al 7,7, però es manté per sota del 2017, quan era del 7,9. El 2015 va ser del 7,7 mentre que el 2013 va ser de 7. Així, entre el 2013 i el 2017 va millorar la valoració però entre el 2017 i el 2020 ha caigut lleugerament.D'acord amb l'enquesta, la població puntua amb un 6,8 el nivell de seguretat al seu municipi. De fet, un 31,8% admet que ha deixat de fer coses que li agraden, com ara passejar, sortir sol o sola o anar a determinats llocs per por de ser objecte d'alguna agressió o delicte. En concret, el 16,9% ho ha fet alguna vegada, el 8,9% ho ha fet sovint i el 6% ho ha fet força vegades. Per contra, la majoria (67,7%) no ha deixat de fer les coses que li agraden mai o quasi mai per aquest motiu.Andolz ha destacat en aquest punt que hi ha una diferència important en els resultats entre homes i dones. Un 21% dels homes deixen de fer coses mentre que en les dones el percentatge és del 42%. «El doble de dones que homes deixen de fer alguna cosa, la dona modifica les seves conductes», ha precisat.En l'àmbit de la seguretat ciutadana, prop de la meitat dels enquestats coincideixen que al lloc on viuen la vigilància dels Mossos d'Esquadra és suficient, però amb matisos. Als municipis de menys de 30.000 habitants aquest percentatge es queda a les portes i no supera el 50%.A Barcelona, el 52,7% creu que la presència dels Mossos és «suficient», un 34,7% pensa que és «insuficient», un 8,4% creu que és «inexistent» i un 2,7% que és «excessiva».Als municipis de més de 90.000 habitants els percentatges són similars: 51,2% (suficient), 40% (insuficient); 7% (inexistent) i 1,4% (excessiva). Als que tenen entre 30.000 i 90.000 habitants es manté la tendència: 52,5%, 37,2%, 6,6% i 2,2%.En canvi, en els més petits s'aprecia un canvi de tendència. En els municipis d'entre 10.000 i 30.000 habitants el 49,7% creu que és suficient, un 36,1% insuficient, l'11% inexistent i l'1,2% excessiva. En els que tenen fins a 10.000 habitants, els percentatges seguint el mateix ordre de categories són 46,7%, 35,4%, 14,3% i 1,8%.En el bloc sobre trànsit, un 47,5% dels enquestats opinen que la seguretat viària a les carreteres catalanes els últims dotze mesos (en el moment de la pregunta) segueix igual, un 37,5% creu que ha millorat i un 9,6% que ha empitjorat.La informació facilitada pel Servei Català de Trànsit sobre l'estat de les carreteres és valorada com a «útil» pel 44,3% de la població, «bastant útil» pel 21,9% i «molt útil» pel 15,2%. Per contra, un 2,6% pensa que és «gens útil» i un 13,6% «poc útil».