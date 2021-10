Costa es nega a declarar en la causa per desobediència contra l'antiga Mesa del Parlament

L'exvicepresident de la cambra anuncia una querella contra Alegret per detenció il·legal

Actualitzada 27/10/2021 a les 15:52

L'exvicepresident primer de la Mesa del Parlament Josep Costa s'ha negat a declarar aquest dimecres al migdia al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després de ser arrestat per no haver-se presentat a una primera declaració. Costa i part de l'antiga Mesa estan investigats per suposadament desobeir el Tribunal Constitucional en tramitar dues resolucions. Costa, a més, ha exercit com a advocat d'ell mateix, ha recusat la magistrada instructora, Maria Eugènia Alegret, en considerar que la seva ordre de detenció era il·legal. Segons ell, si el judici per desobediència es pot fer sense ell, encara més es pot fer una declaració com a investigat a instrucció. A més, ha anunciat una querella contra Alegret.