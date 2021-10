Una de cada quatre persones grans a Catalunya no poden accedir a Internet

Els impedeix fer tràmits telemàtics, cada cop més nombrosos i moltes vegades indispensables i sense alternativa

Actualitzada 25/10/2021 a les 21:03

La bretxa digital afecta a Catalunya al 23% de les persones d'entre 65 i 74 anys, que no poden connectar-se a Internet perquè no tenen habilitats per a fer-ho o perquè no disposen de recursos tecnològics, la qual cosa els impedeix fer tràmits telemàtics, cada vegada més nombrosos i moltes vegades indispensables i sense alternativa.Aquest problema encara és més gran en les persones de més de 74 anys, encara que no es disposa de dades oficials que puguin ser validats, segons Juli Simón, director de FiraGran, el 22è Saló de Majors de Catalunya, que se celebrarà a Barcelona del 27 al 29 d'octubre.«Aquestes xifres són una mostra clara de edadisme, és a dir, de discriminació per motius d'edat. La digitalització dels serveis és imparable, però hi ha persones majors que estan quedant apartades i aquest fet s'ha descarnat molt especialment durant la crisi de la covid-19», denúncia Simón.La bretxa digital de les persones majors en el món post-covid-19 serà precisament un dels temes que s'abordaran a FiraGran, que després de l'epidèmia tornarà a celebrar-se de manera presencial en les Drassanes de Barcelona, on s'organitzaran més de 300 activitats gratuïtes per a promoure l'envelliment actiu.Simón també ha lamentat que molts majors tenen dificultats per a, per exemple, treure diners del caixer automàtic, un problema de digitalització que afecta especialment les persones majors, a diferència d'altres col·lectius més joves, on aquesta situació és pràcticament inexistent.«La falta d'habilitats digitals i el fet de no tenir dispositius informàtics ni accés a internet són els principals obstacles d'aquestes persones majors afectades per la bretxa digital, però el fet que algunes d'elles no tinguin habilitats digitals no vol dir que no tinguin capacitat per a aprendre», ha puntualitzat Simón.Formar a les persones majors en l'ús d'Internet, disposar d'una xarxa d'intermediaris digitals, a través de les administracions públiques, i comptar amb les persones majors a l'hora de dissenyar els dispositius tecnològics són algunes de les mesures que poden ajudar a reduir aquesta situació, ha explicat la investigadora de la Internet Interdisciplinary Institut (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, Mireia Fernández-Ardèvol.Les mesures per a detenir la covid-19, que van obligar a l'aïllament social, especialment de les persones majors, han impedit en l'últim any i mig la celebració presencial d'aquesta fira, que en aquesta nova edició, segons Simón, pretén superar les 10.000 visites i continuar mantenint-se com l'esdeveniment dirigit a les persones majors referent a Europa.En el marc de FiraGran, per a lluitar contra la bretxa digital, les administracions local, provincial i autonòmica difondran els seus programes per a promoure l'ús de les noves tecnologies d'informació en les persones majors.La Generalitat donarà a conèixer l'oferta existent per a la capacitació digital i l'apoderament de les persones majors a través de la Xarxa PuntTIC i les possibilitats que ofereix el certificat ACTIC en l'acreditació de la competència digital, mentre que el Departament de Drets Socials organitzarà sessions de microteatre per a sensibilitzar sobre la importància de salvar la bretxa digital, promoure hàbits saludables i visibilitzar situacions de maltractaments a persones majors.La Diputació de Barcelona donarà a conèixer el seu programa de teleassistència domiciliària, que actualment arriba a 90.000 persones usuàries i que ha ampliat les seves prestacions amb tecnologia per a reforçar la detecció de riscos en la llar, com a incendis i fugues de gas, i sobre la salut de la persona, amb dispositius, per exemple, per a detectar una caiguda.L'Ajuntament de Barcelona té previst presentar en el FiraGran l'estudi 'VinclesBCN en temps de pandèmia: entreteniment, connectivitat social i suport', que és una anàlisi del servei que lluita contra la solitud i la bretxa digital en l'ús de les noves tecnologies, que fins ara ha arribat a més de 3.000 majors.Entre les 300 activitats gratuïtes que s'oferiran destaca una gran caminada, una classe magistral de música i moviment, una trobada sardanista i un festival de corals.També hi haurà actuacions de 'country', sevillanes, recitals de poesia, espais de manualitats, pintura, teatre, gimnàstica, ioga o 'tai-chi' i xerrades sobre mort digna, solitud no desitjada, seguretat, prevenció d'accidents domèstics, relacions de parella o l'impacte de la pandèmia en la salut mental.Les persones majors també podran conèixer serveis, programes, solucions tecnològiques i productes que ofereixen empreses, entitats, organitzacions i institucions per a millorar la seva qualitat de vida.