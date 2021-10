La pandèmia exposa la manca d'espais per enterrar difunts musulmans

Actualitzada 25/10/2021 a les 21:05

La irrupció de la pandèmia ha evidenciat la manca d'espais per enterrar els difunts de la comunitat musulmana present a Catalunya. Aquesta és «la més evident» de les mancances detectades en el reconeixement de la diversitat de creences en l'atenció funerària, resol el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat en un informe presentat aquest dilluns.L'ens, integrat en el departament de Justícia, presenta una guia amb els reptes pendents per millorar «la dignitat» al voltant de la mort. Entre les recomanacions que s'hi plantegen, destaquen l'adequació de cementiris a la diversitat religiosa actual i la intenció de reduir la repatriació de cossos en pro dels enterraments al territori català.