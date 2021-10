Identifiquen els gens que generen resistència al tractament en el fong patogen Candida

Resistències creuades

Els científics, liderats pel cap de grup a l'IRB i el Barcelona Supercomputing Center, el doctor Toni Gabaldón; han estudiat els mecanismes de resistència que desenvolupa l'espècie Candida glabrata en estar exposada a diferents fàrmacs. Gabaldón ha explicat que l'interessant d'haver identificat aquests vuit gens és que es pot diagnosticar amb un test genètic les possibles resistències a fàrmacs existents a la infecció d'un pacient concret. D'aquesta manera, es pot triar el millor tractament.Per dur a terme aquest estudi, els investigadors van conrear al laboratori poblacions independents del fong Candida glabrata i els van administrar una varietat de fàrmacs disponibles al mercat, que tenen mecanismes d'acció diferents. Després van analitzar les resistències que havien desenvolupat i van analitzar el genoma de les diferents poblacions, per correlacionar els mecanismes amb les diferències genètiques.Les soques que s'han generat en aquest treball i que combinen resistències a diversos fàrmacs poden servir de model d'estudi en la recerca de nous tractaments.A més de la resistència al tractament sotmès, els investigadors van veure que l'exposició a un fàrmac determinat, el fluconazol, va originar també resistència a un altre tipus de fàrmac, l'equinocandina, en un 50% del casos. I això encara que aquestes poblacions mai havien estat exposades la segon fàrmac. El doctor Gabaldón explica que es tracta d'una resistència creuada i alerta que aquests resultats han de conduir a una adequació de les pautes de tractament per evitar afavorir l'aparició de multiresistències.El laboratori que dirigeix Gabaldón ha rebut suport per iniciar un projecte relacionat amb aquestes troballes i que busca millorar el diagnòstic de les candidiasis i dissenyar noves teràpies mitjançant la recerca de patrons d'infecció i adaptació a fàrmacs de les diferents espècies de càndides.El treball és una col·laboració amb el doctor Christoph Schüller, de la Universitat BOKU de Viena (Àustria) i ha rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya i la Fundació la Caixa.