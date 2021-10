El PSC, ERC, comuns i Junts arriben a un acord per governar l'Ajuntament de Badalona

Els partits que configuraran el futur govern de Badalona preveuen presentar els detalls de l'acord els pròxims dies, molt possiblement aquesta mateixa setmana. Tot i que encara no han transcendit detalls, fonts del futur govern asseguren que el pes de cada partit serà proporcional al nombre de regidors que tenen.Tots els partits que configuraran el govern tindran alguna tinença d'alcaldia, segons ha pogut saber l'ACN, i fonts de la negociació expliquen també que hi haurà algunes «sorpreses» pel que fa al repartiment de carteres. Pel que fa a Guanyem, s'intentarà que la formació pugui «participar» en espais de treball paral·lels al govern municipal, com les comissions.L'acord de govern per Badalona s'ha tancat en quatre dies d'intenses reunions. Van començar ja divendres i s'han succeït durant el cap de setmana. Aquest dilluns s'han tancat els darrers serrells en una jornada maratoniana que començava a les onze del matí i que s'ha allargat fins gairebé les nou de la nit.