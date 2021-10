6 persones han resultat ferides lleus en un tren amb 230 passatger que ha topat amb un arbre caigut a la via entre Sils i Caldes de Malavella, ambdós a la Selva. Segons ha informat Renfe, el succés ha tingut lloc poc abans d'un quart de cinc de la tarda i l'incident ha obligat a interrompre la circulació per les dues vies.La companyia ferroviària gestiona ara un servei alternatiu per carretera tant per evacuar els viatgers del comboi afectat com per suplir els trens de les línies R11 i RG1 al tram afectat mentre no es resolgui la incidència. L'interventor i el personal de seguretat que viatjaven a l'interior del tren estan informat els usuaris afectats. S'han activat els protocols per coordinar la situació amb Protecció Civil.