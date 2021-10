Catalunya estudia implantar el certificat COVID en restaurants i gimnasos

Aquesta setmana i la que ve «seran decisives» per a determinar la implantació de noves mesures de contenció del coronavirus

Actualitzada 24/10/2021 a les 19:31

El Departament de Salut estudia la conveniència d'implantar en les pròximes setmanes, en funció de l'evolució dels casos de la COVID-19 i després de la detecció de cinc pacients amb la variant Delta Plus, de l'anomenat certificat covid per a l'entrada en restaurants, espais culturals i gimnasos.Magda Campins, presidenta del comitè científic assessor del Departament de Salut, ha explicat aquest diumenge en una entrevista amb el canal 3/24 que aquesta setmana i la que ve «seran decisives» per a determinar la implantació de noves mesures de contenció del coronavirus, especialment si puja el número d'ingressats als hospitals.Campins ha indicat que l'extensió de l'ús del certificat covid a altres activitats «possiblement és el pròxim pas» per a frenar la pandèmia enfront d'altres restriccions més importants, com la reducció horària en els establiments o més limitacions d'aforament, opcions que en aquests moments «no estan damunt de la taula».La «bona cobertura de vacunes» en aquests moments a Catalunya, ha explicat, «afavoreix estar millor» quan ja s'han donat cinc casos amb la variant Delta Plus, que els estudis apunten que és més contagiosa que l'anterior i que va començar a aparèixer al juliol al Regne Unit, on copa el deu per cent dels contagiats.L'aparició d'aquesta variant, ha agregat, coincideix aquest mes amb l'aparició dels coronavirus que, tradicionalment, es donen a l'octubre, a les portes que al novembre apareguin ja els primers casos de la grip estacional, per la qual cosa ha aventurat que possiblement enguany la COVID-19 conviurà amb la resta dels coronavirus i rinovirus que es donin en aquesta època de l'any.Campins ha demanat, en conseqüència, que es continuï utilitzant la màscara en espais tancats i que es redueixi en la mesura dels possible la interacció en interiors.Respecte a l'ús de la mascareta a les escoles, ha indicat que el seu benefici ja es va demostrar el passat curs, amb el baix nombre de centres que van haver de tancar per l'epidèmia.Ha precisat, no obstant això, que si bé el seu ús és indicat a les aules, podria plantejar-se que es deixés d'emprar al pati, a l'aire lliure, una eventualitat que es plantejarà en les pròximes setmanes, una vegada s'acabi l'informe que elabora el seu comitè assessor.«Estem en un moment en què és necessari ser prudents -ha agregat-. I tenim bona experiència».Campins ha detallat que, de moment, entre les persones ingressades a l'hospital per la COVID-19 són més nombroses les que no estan vacunades que les inoculades, però que l'alt índex de dosis injectades podria fer canviar aquest paradigma a mitjà termini.Aquesta especialista en salut pública ha subratllat que la dispensació d'una tercera dosi a persones immunodeprimides o majors de setanta anys no és per reforç, «és perquè la necessiten», ja que els estudis demostren que l'eficàcia del inmunógeno injectat baixa amb el pas del temps.Catalunya inicia demà la inoculació de la vacuna de la grip i d'una tercera dosi de COVID-19 als majors de 70 anys, casos en els quals prevaldrà, ha detallat, l'ús de vacunes d'ARN missatger, ja que els últims estudis demostren que tenen una eficàcia superior, entre un 10 i 15 per cent respecte a les altres.Campins, en aquest sentit, ha demanat no tenir por a la combinació de vacunes de diferents laboratoris ja que els últims estudis han demostrat la seva compatibilitat.D'altra banda, aquesta especialista ha dit que no sap explicar a què es deu que el percentatge de vacunats a Catalunya, fins i tot sent dels més elevats d'Europa, sigui dels més baixos respecte a altres comunitats d'Espanya, i ha subratllat que la conselleria manté la seva estratègia de continuar vacunant en tot el territori.