Una recerca internacional situa la domesticació del cavall modern fa 4.200 anys al nord del Caucas

Actualitzada 20/10/2021 a les 19:59

Els cavalls domesticats dels quals descendeixen tots els actuals provenen de les estepes pòntiques, al nord del Caucas, i no de la cultura Botai de l'Àsia central, tal com es pensava. Així ho revela una recerca internacional liderada per l'investigador del Centre d'Antropobiologia i Genòmica (CNRS) de Tolosa, Ludovic Orlando, on han participat el Grup d'Investigació Prehistòrica i l'equip de recerca Sigarra de la Universitat de Lleida (UdL). El major estudi genètic efectuat fins ara, que acaba de publicar la revista 'Nature', conclou que els èquids domesticats fa 4.200 anys van substituir altres tipus de cavalls existents en aquell moment, fins i tot als primers domats un mil·lenni abans, fa 5.500 anys a Àsia, i es van estendre ràpidament.