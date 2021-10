Un estudi valida una nova diana terapèutica en el tractament amb immunoteràpia del càncer de mama

El descobriment no es limita al càncer de mama, sinó que aquest mecanisme pot ser d'utilitat en altres tipus de tumors, com el de còlon o el de pàncrees, en els quals hi ha una forta presència de la molècula TGF-beta, que impedeix l'acció dels limfòcits NK.Segons els investigadors, la recerca desvela una connexió entre la teràpia convencional del càncer de mama i la inducció en limfòcits de molècules activadores del sistema immunitari. D'aquesta forma, la disponibilitat d'anticossos immunoestimuladors que actuen sobre aquestes molècules permetrà desenvolupar estratègies personalitzades per a revertir determinats ambients tumorals per als quals la teràpia convencional és insuficient.L'estudi ha rebut finançament de la fundació Worldwide Cancer Research, de l'Associació Espanyola contra el Càncer i del Fons d'Investigació en Salut de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII). En el treball també hi han col·laborat investigadors de la Universitat Pompeu Fabra, del CIBER de Càncer (CIBERONC), del Cima i de la Clínica Universidad de Navarra, de l'IDIBAPS i dels serveis d'Oncologia Mèdica i d'Anatomia Patològica de l'Hospital del Mar.