Rècord d'inscripcions femenines per accedir als Bombers a Catalunya

Representen un 10,27% de les inscripcions, un total de 422 dones

Actualitzada 20/10/2021 a les 12:35

Un total de 422 dones s'han inscrit en l'última convocatòria per a accedir al cos dels Bombers de la Generalitat, la xifra més alta aconseguida fins al moment en aquest cos, després d'una campanya del Govern per a promoure la seva participació.Segons dades de la conselleria d'Interior, les 422 dones inscrites en la promoció d'enguany suposen un 10,27% dels 4.109 aspirants, que optaran a una de les 250 places convocades, la qual cosa multiplica per cinc el nombre de dones que actualment integra el cos, on només representen el 2,1% dels efectius.De fet, en el curs actual sobre la convocatòria del passat any, amb 250 places, participen 19 dones, la qual cosa suposa un 7,6% dels inscrits, xifra que també suposa un rècord.En la convocatòria del passat any es van inscriure 301 dones, enfront de les 231 de la de 2019.En un comunicat, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha indicat que aquestes xifres són només un «primer pas», ja que no es poden conformar: «Encara queda un llarg camí per a continuar avançant cap a la paritat», ha dit.