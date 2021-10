La patronal de les residències reclama el passaport covid per a treballadors i familiars

L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) ha reclamat a la Generalitat que estableixi un certificat covid digital específic per al sector d'atenció a la gent gran en situació de dependència. Aquest certificat hauria de fer les funcions de passaport sanitari i seria obligatori per a professionals i familiars en contacte amb persones dependents.L'ACRA ha defensat que aquesta eina permetria protegir «encara més» un dels col·lectius més vulnerables. La presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, ha afirmat que es parla molt del respecte a la decisió de no vacunar-se però s'ha preguntat on està el respecte o el dret que té un familiar que està en una residència a que l'atengui una persona vacunada.