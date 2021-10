Actualitzada 20/10/2021 a les 16:38

Catalunya és el territori amb un creixement més alt de la compravenda d'habitatges a l'Estat en els últims sis mesos. Un estudi de Fotocasa revela que el 18% dels particulars han participat del mercat de compra i venda de pisos en l'últim any, quatre punts per sobre dels registres del febrer. L'empresa puntualitza que el registre inclou també les operacions que no arriben a tancar-se, però sí que s'inicien. Aquestes dades impliquen que Catalunya ha tornat als nivells previs a la pandèmia pel que fa compravenda d'habitatge, ja que el febrer del 2020, se situava en el 15%. També creix el nombre de majors de 18 anys que compra un habitatge, que ha passat del 2% el febrer del 2020 al 5% l'agost del 2021.