Un atac informàtic inutilitza la gestió de les zones verdes i blaves a Barcelona

L'atac a Barcelona Serveis Municipals també impedeix la venda d'entrades pel Zoo o el Park Güell

Actualitzada 19/10/2021 a les 11:47

Un atac informàtic manté inutilitzats alguns serveis de Barcelona Serveis Municipals (BSM), l'empresa municipal que gestiona els aparcaments de zones verdes i blaves, i impedeix comprar entrades en les webs del Tibidabo, el Zoo i el Park Güell.Segons ha avançat Ràdio Estel i han confirmat a Efe fonts de l'empresa municipal, l'atac informàtic es va produir ahir, la qual cosa va obligar a BSM a detenir unes hores de manera preventiva els seus serveis «per un intent d'intrusió informàtica».Fonts de BSM han explicat a Efe que una vegada detectada l'amenaça van desactivar alguns serveis, com les aplicacions smou i spro, amb afectació a tot el servei de bicicletes públiques 'bicing' i als aparcaments.L'aplicació smou ha tornat a funcionar i el servei de bicing s'ha restablert avui tant amb l'app com amb les targetes dels usuaris.Segons BSM, «la incidència està controlada i delimitada», encara que continuen treballant «per a restablir la total normalitat al més aviat possible».Un altre atac informàtic, que es va perpetrar el passat dia 11 d'octubre, manté encara paralitzats els servidors de la Universitat Autònoma de Barcelona, que continua treballant per a poder recuperar les còpies de seguretat i poder restablir els serveis de la seva xarxa.