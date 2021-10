Identifiquen un biomarcador a la sang que permet detectar de forma molt precisa les fases inicials de l'Alzheimer

Els resultats de l'estudi s'han pogut confirmar en persones que estan a les diferents fases de la malaltia, i que participen a tres cohorts internacionals independents. Els investigadors van analitzar les mostres de sang de 387 persones sense alteracions cognitives i amb cert risc de desenvolupar Alzheimer. Així mateix, van investigar el plasma de 300 persones asimptomàtiques i amb deteriorament cognitiu. Finalment, van analitzar les mostres de 187 pacients només amb deteriorament cognitiu.Totes les proves de l'assaig van ser analitzades a la Universitat de Göteborg, i quantificades amb una tecnologia d'alta precisió utilitzant immunoassaigs comercialment disponibles.Els resultats d'aquest estudi internacional se sumen a les darreres troballes de biomarcadors sanguinis per detectar la malaltia. Al novembre del 2020, el mateix equip va identificar uns altres biomarcadors per detectar-ne les fases inicials.Així, els investigadors sostenen que en només dos anys, la recerca en el camp dels biomarcadors de l'Alzheimer a la sang ha avançat a molt bon ritme, un fet que permetrà detectar «els canvis silenciosos que es produeixen al cervell amb una simple anàlisi de sang sol·licitada pel metge de capçalera». Tot plegat permetrà provar diferents tractaments, abans que el dany neuronal «sigui irreversible».La recerca, impulsada per la Fundació La Caixa, ha comptat amb la col·laboració d'investigadors de la Universitat de Göteborg, la McGill University de Montreal, la Universitat i l'Hospital Lariboisière Fernand-Widal de París, l'Hospital del Mar i Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), el CIBER de Fragilitat i Envelliment Saludable (CIBERFES) i el CIBER de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN).