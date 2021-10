La firma estava domiciliada a casa de Rosell i les cinc persones que hi van treballar feien neteja i manteniment de dos domicilis propietat de l'exdirectiu del Barça. El fiscal afirma que a través d'aquesta empresa va obtenir rendes que no va declarar en l'autoliquidació de l'IRPF per valor de 352.382 euros. L'única activitat de TOC, afirma Castro, va ser «subarrendar oficines» a l'immoble que, alhora, tenia llogat Rosell.Així, segons la fiscalia, aquesta societat va facturar quantitats per aquest valor a clients que «eren del mateix» investigat. La conducta permetia «ocultar» la retribució de Rosell pels serveis professionals a terceres persones.