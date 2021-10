'Bonobo', de Josep Julien, guanya el 15è Premi Quim Masó a la producció teatral en llengua catalana

Setze propostes

El guanyador del 2020, al festival d'enguany

El protagonista desgrana el procés de radicalització en el marc del yihadisme en què s'ha vist sotmès i que ha estat a punt d'acabar en tragèdia.Un esdeveniment imprevist en una gasolinera, però, canviarà els seus plans. La trobada amb una jove treballadora sexual provocarà un gir al guió i portarà la jove parella a precipitar una fugida endavant per part de la geografia espanyola.El muntatge parteix de la vivència personal de l'autor, que recorda l'atemptat a la Rambla de Barcelona l'any 2017. En aquell moment, Julien vivia a poca distància d'on es va abatre el conductor i autor dels fets.L'obra de Julien, que ja va aconseguir el Premi SGAE de Teatre Jardiel Poncela el 2020, ha estat seleccionada entre les 16 propostes que s'han presentat en aquesta edició del guardó.El jurat del Premi Quim Masó 2021, l'únic premi de Catalunya que finança i impulsa la producció i l'exhibició de muntatges de text en llengua catalana, ha seleccionat dos projectes més d'entre totes les propostes presentades com a finalistes de la quinzena edició del guardó.El projecte guanyador rebrà una dotació de 40.000 euros i el muntatge s'estrenarà a Temporada Alta 2022 i es podrà veure també al Teatre Nacional de Catalunya.Entre els membres del jurat d'enguany, hi ha Laura Serra (periodista cultural), Pere Puig (director teatral i director de la Sala La Planeta), Elena Carmona (directora del Teatre Municipal de Girona), Narcís Puig (Temporada Alta), Josep Domènech (Bitò), Anna Maria Ricart (autora teatral) i Judith Pujol (directora teatral i coordinadora artística del Teatre Nacional de Catalunya).Al llarg dels últims 15 anys, el guardó, que duu el nom del productor teatral gironí Quim Masó, s'ha consolidat com una plataforma de suport i projecció per a companyies, productores, autors i directors.El projecte guanyador d'aquest any, 'El nedador del mar secret', s'estrenarà al festival aquesta tardor. Serà al teatre de Salt el 26 de novembre. Obra de William Kotzwinkle i dirigida per Jumon Erra, narra la mort d'un fill acabat de néixer des d'una perspectiva masculina.