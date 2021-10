Els treballadors del 061 inicien una vaga indefinida a partir d'aquesta nit

El comité de vaga ha convocat concentracions aquest dimarts davant les seus del 061, a Reus i Barcelona

Actualitzada 18/10/2021 a les 19:04

Després que les reunions de mediació amb Ferrovial mantingudes els dies 13 i 15 d'octubre finalitzessin sense cap acord, els treballadors del 061 iniciaran a partir d'aquest dilluns a les 23 hores una vaga indefinida per tal de reivindicar els seus drets.La vaga ha estat convocada en l'àmbit de Catalunya per les sindicals CGT, USOC i UGT, i afectarà tant al centre del 061 ubicat a Reus com al de Zona Franca de Barcelona. Seguint amb això, el comitè de vaga ha convocat per aquest dimarts concentracions davant d'ambdós centres (Reus i Zona Franca) des de les 13 hores i fins a les 16 hores.El mateix comitè reclama quatre reivindicacions: un salari estable i decent per als treballadors i treballadores, que han perdut poder adquisitiu, veient les seves nòmines reduïdes a 200 euros; millorar la conciliació de la vida familiar, amb un calendari de treball anual; millorar el sistema de contractació; i uniformitat en la plantilla.