Cap a dos quarts de dues de la matinada, els efectius dels Bombers han donat per controlat el foc que afectava la part exterior i, així, han pogut concentrar tots els recursos en l'extinció de la nau principal i en tasques defensives per evitar la propagació a les naus adjacents.També hi ha treballat diverses patrulles del cos de Mossos d'Esquadra i de la Policia Local, que han tallat el pas a la zona i estan fent control d'accessos, i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en caràcter preventiu.