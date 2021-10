No hi ha cap centre tancat completament i 68 tenen algun grup afectat

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han baixat a 86, set menys que aquest dissabte. Representen el 0,12% dels aproximadament 72.000 totals.Hi ha 2.463 persones confinades (-234): 2.697 alumnes (-78), 159 docents i personal d'administració i serveis (PAS) (-8) i 4 de personal extern (-2). S'han registrat 375 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 6.393 (+103), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. No hi ha cap centre tancat completament i hi ha 68 centres amb algun grup confinat (-3), l'1,33% dels 5.105 del sistema escolar.