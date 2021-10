Corbyn no s'oposa a un segon referèndum escocès i creu que Johnson no reaccionarà com Rajoy amb Catalunya

Ascens de l'extrema dreta

«No m'oposo a un segon referèndum a Escòcia», ha explicat a l'ACN, tot i que ha dit que en el plebiscit també hi hauria d'haver l'opció federal. Segons ell, «el Regne Unit té un sistema constitucional molt centralitzat», amb competències per a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord però no per a les regions angleses. «Donaria suport a la idea d'un projecte federal», ha insistit.A més, Corbyn creu que «no és probable» la resposta policial a l'1-O i els empresonaments a líders polítics es repeteixin al Regne Unit sota un govern del conservador Boris Johnson. «Ell s'ha oposat fins ara a un referèndum, però pot canviar d'opinió», ha afegit el candidat que li va disputar la posició de primer ministre en les últimes eleccions parlamentàries al Regne Unit el 2019.D'altra banda, l'exlíder laborista ha criticat les desigualtats socials a nivell mundial i s'ha mostrat favorable a l'acollida de refugiats. «No vull veure vaixells armats al Mediterrani, forces navals al Canal de la Mànega o punts fronterers electrificats a Hongria», ha emfatitzat. Segons Corbyn, hi ha 17 milions de refugiats arreu del món a causa del «canvi climàtic, l'infringiment dels drets humans, les guerres i nivells obscens de discriminació».En aquest sentit, creu que les forces antiracistes «s'han de reafirmar». Per ell, «l'escola, els mitjans de comunicació i les percepcions de la gent» són alguns dels motius pels quals el racisme s'introdueix. Corbyn ha assegurat que una de les lliçons del moviment Black Lives Matter és que «s'ha de canviar la manera en què el sistema d'educació ensenya la història», explicant no només que les civilitzacions precolombines van ser destruïdes i que «la hispanitat va ser imposada», sinó que «el 80% de les poblacions nadiues van morir a causa de malalties europees». El polític britànic no dubta que hi va haver «un genocidi contra la gent que vivia» a l'Amèrica Central després de l'arribada de Cristòfol Colom.Durant l'entrevista, també ha expressat preocupació per l'ascens de l'extrema dreta, però creu que «allà on ha desafiat» amb un augment de popularitat, «sempre ha acabat retirant-se», i ha posat l'exemple de la baixada de percentatge de vot de l'Alternativa per Alemanya en les últimes eleccions. L'ascens dels ultres «no és irreversible», ha dit, remarcant la necessitat de «confrontar políticament el que diuen». Preguntat sobre Vox, ha dit que «si un partit practica el racisme i la violència, hi ha motius per il·legalitzar-lo». Amb tot, creu que és encara més important intentar «canviar la mentalitat» d'aquells qui els donen suport.Corbyn també ha expressat «desig» que la taula de diàleg entre els governs català i espanyol porti la solució al conflicte polític obert. Creu que els pobles «han de poder expressar la seva identitat cultural i llengua» amb llibertat, i ha aplaudit que idiomes com el català «estiguin experimentant un ressorgiment» després d'anys «d'opressió» pel règim de Franco.L'exdirigent laborista, ara suspès del grup parlamentari per haver dit que s'ha exagerat l'antisemitisme que hi pugui haver dins i fora del seu partit, creu que una mediació entre Barcelona i Madrid només funcionaria «si les dues parts la volen». Tot evitant parlar sobre la idoneïtat d'un referèndum a l'escocesa, també ha dit que «al final és la gent implicada qui ha d'arreglar les diferències i els problemes», prioritzant aquesta via a la d'un relator.