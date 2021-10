Pimec afirma que l'escalada de preu de les matèries primeres i els problemes de subministrament «han vingut per quedar-se»

«El preu del megawatt que paguen les empreses petites i mitjanes és el doble que les del nostre entorn», ha dit, tot recordant els problemes de competitivitat que això suposa. El preu de la llum arribarà avui a 226,93 euros el MWh, el registre més alt de la història en un dissabte.D'altra banda, Cañete ha tornat a reclamar que, tenint en compte l'entorn de pressió per les empreses, es flexibilitzin les limitacions per acomiadar vinculades als ERTO. «El que no pot ser és que el no poder desescalar al 100% t'obligui a tornar les ajudes», ha dit.Amb relació als pressupostos, ha dit que encara que els comptes incloguin «màximes inversions» per Catalunya «el més important» és l'execució de les partides. «Hem de celebrar que es prevegin màximes inversions, però hem d'exigir que s'executin», ha dit. En aquest sentit, ha demanat una «aposta clara pel transport públic» i per millorar la xarxa de Rodalies, on és «importantíssim fer inversions».El president de Pimec ha aprofitat l'ocasió per reiterar que el fracàs en la negociació de l'aeroport del Prat és «absolutament negatiu» per l'economia, perquè es deixa perdre una inversió de 1.700 milions d'euros. Amb tot, s'ha mostrat «absolutament convençut» que la qüestió es pot revertir a base de «diàleg» i «voluntat política» del govern català i espanyol.Pel que fa a la vacunació obligatòria dels treballadors, s'ha tornat a mostrar partidari d'establir controls de passaport covid als accessos dels centres de treball per garantir la «màxima seguretat» per les persones i l'activitat empresarial. «No pot ser que els drets individuals condicionin els col·lectius», ha afirmat.