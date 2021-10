Junqueras adverteix el govern espanyol que queda «molt camí per recórrer» perquè ERC doni suport als pressupostos

Avisa que «no seria la primera vegada» que ERC tomba uns comptes perquè «no són bons per a la ciutadania»

Actualitzada 16/10/2021 a les 11:29

«Hores d'ara queda molt camí per recórrer per fer possible el nostre suport, molt». Aquest ha estat el missatge que el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha enviat aquest dissabte al matí a al govern espanyol. Durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, ha afirmat que l'executiu espanyol «hauria d'haver après» que no és la primera vegada que els republicans es veuen «obligats a tombar» uns comptes «perquè no són bons per a la ciutadania». De fet, ha dit que aquests és un dels requisits perquè comptin amb el suport dels republicans. Ha afegit que el primer que fa bons uns pressupostos és que és compleixin. «De res serveixen promeses i declaracions d'inversions que mai arriben», ha manifestat.