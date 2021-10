Un estudi associa tenir una càrrega de VIH detectable a major risc de desenvolupar una covid greu

Altres factors tenen a veure amb comorbiditats cròniques i una edat avançada

Un estudi publicat a la revista HIV Lancet ha identificat que tenir una càrrega de VIH detectable és un dels factors associats a un major risc de desenvolupar una forma greu de covid-19. Els investigadors han examinat la relació entre el recompte de cèl·lules CD4, la càrrega viral i els greus resultats de la covid i han trobat que, si bé el recompte de CD4 no afecta el risc de covid severa en persones amb càrrega viral suprimida, en persones amb càrrega viral de VIH detectable sí que hi ha una associació amb major risc d'un resultat greu. Altres factors, que ja s'han associat al conjunt de la població i que també s'aplica en les persones amb VIH, és l'edat (+65) i si hi ha comorbiditats cròniques.