Els visitadors mèdics podran tornar a entrar als centres sanitaris a partir de dilluns

El sindicat UGT es mostra satisfet per l'anunci de la conselleria tot i que no s'hagi publicat de forma oficial

Actualitzada 15/10/2021 a les 17:44

Els visitadors mèdics i representants d'empreses farmacèutiques podran tornar a accedir als centres sanitaris a partir de dilluns després de tenir-hi restringida l'entrada des de l'inici de la pandèmia. Tot i que l'aixecament de la restricció encara no s'ha publicat de forma oficial, Salut ha fet arribar la suspensió de la limitació als representants del sindicat de la UGT. En un comunicat, UGT FICA es mostra «satisfeta» per l'anunci i recorda que Catalunya és l'única comunitat que ha mantingut fins ara la prohibició d'accés. El sindicat va protestar dimecres passat davant de la conselleria per exigir el retorn dels comercials farmacèutics als centres hospitalaris i d'atenció primària ara que la situació de la covid-19 havia millorat.