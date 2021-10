Els treballadors del 061 mantenen la vaga indefinida a partir de les 23 h del 18 d'octubre

La reunió de mediació per intentar acostar posicionaments entre el comitè i l'empresa Ferrovial ha acabat sense acord

Els treballadors del 061, unes 700 persones a tot Catalunya, mantenen la vaga indefinida a partir de les 23 h del 18 d'octubre. La reunió de mediació d'aquest divendres per intentar acostar posicionaments entre el comitè i l'empresa Ferrovial ha acabat sense acord. El sindicat UGT ha explicat que tot i haver celebrat una trobada amb l'empresa i les administracions «per buscar solucions» ni el departament de Salut ni el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) «s'han implicat per donar una resposta a les reivindicacions». De fet, el comitè ha lamentat que en l'anterior reunió van demanar que el SEM formés part de la negociació, però avui «tampoc no ha estat present a la taula».