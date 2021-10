Els hotelers situen la recuperació de l'activitat a nivells prepandèmia a partir del febrer del 2023

50.800 feines menys

Abusos empresarials

Manel Casals –que ha comparegut a la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament en qualitat de secretari general de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya i membre de la Comissió de Turisme i Serveis de Foment del Treball- ha explicat que el sector hoteler està en una greu situació econòmica i que no es pot plantejar demanar més recursos que després ha de retornar, com els fons europeus.«El problema que tenim és que el sector hoteler està desfondat econòmicament. Hem demanat ICO, crèdits, hipoteques, hem hagut d'ampliar capitals d'empreses amb préstecs personals, aplaçaments de lloguers, d'impostos... tot això s'ha de pagar», ha argumentat el membre de la Comissió de Turisme i Serveis de Foment del Treball.Casals també ha expressat el seu malestar per les «poques ajudes directes» que ha rebut el sector turístic i per la «manca d'empatia» de les administracions i ha recordat que al 2012 es va acceptar la implantació de l'impost turístic en un moment que el país «estava en fallida». «Nosaltres vam acceptar allò i ara ens hem trobat desemparats», ha afegit.Per la seva banda, la presidenta de Pimec Turisme, Isabel Galobardes, ha reclamat un Pacte Nacional pel Turisme, «igual que en el seu dia es va acordar per a la indústria», i que serveixi per redefinir el model turístic. Galobardes ha fet un repàs de les dades d'ocupació a les diferents zones turístiques de Catalunya i ha destacat especialment el bon comportament de l'ocupació a les comarques de Lleida.La presidenta de Pimec ha proposat altres mesures com el rescat del sector amb ajudes que s'homologuin amb la dels països de l'entorn i que, ha recordat, «són competidors nostres». «Estan encantats que no fem els deures», ha avisat. Així mateix, ha demanat la condonació de taxes i impostos municipals i que no es donin casos com el d'hotels tancats als quals cobren 25.000 euros de taxa d'escombraries; una campanya de promoció turística i la vigència dels ERTO «fins que es necessitin», a banda de formació del personal. A més, també ha denunciat el «grandíssim impacte» de l'augment «salvatge i ferotge» del preu de l'electricitat.Sobre el personal, tant Galobardes com Casals han admès que és un problema que els preocupa. El director general del Gremi d'Hotels considera que una part era «prestat» de la crisi de la construcció del 2008 i que «igual que van venir van marxar» i han començat a treballar en altres sectors.Per la seva banda, el director de Descobrir Catalunya, en representació del 'Manifest Descobrir', Joan Morales, s'ha mostrat «raonablement satisfet» en fer balanç de l'estiu i ha exposat els eixos del Manifest com la sostenibilitat, l'aposta per un turisme de proximitat, l'augment de la qualificació dels negocis turístics i una ordenació de l'activitat per combatre la massificació.A més, ha reclamat la creació d'una taula unitària, en línia amb Pimec, per definir el model turístic i l'inici dels treballs per a una nova Llei del Turisme, ja que la darrera és del 2002. «El país ha canviat i és imprescindible que es posi en marxa i vagi de la mà de tots els sectors El turisme haurà de ser diferent», ha comentat Morales, que ha remarcat que les «receptes del passat» no necessàriament poden funcionar per al futur.També han intervingut a la sessió UGT i CCOO, que han reclamat a totes les forces polítiques un pacte per turisme. «Només es parla de la indústria i nosaltres també existim», ha reclamat el membre de la sectorial d'Hostaleria i Turisme de la Unió General de Treballadors de Catalunya, Jesús Lodeiro. Els sindicats han reclamat ajudes per reflotar el sector, que ha vist com les pernoctacions queien a la meitat aquesta campanya turística i es recuperava tan sols el 36% dels visitants estrangers.En total, tot i la cobertura que han donat els ERTO s'han perdut 50.800 feines turístiques des de l'inici de la pandèmia a Catalunya, sobretot de dones joves que tenien feines temporals, ha dit Ramón González, secretari general de la Federació de Serveis de CCOO. Ara mateix, el 80% dels hotels estan oberts aquest estiu, però només s'ha activat un 59% de l'ocupació prepandèmica.Els representants dels sindicats han denunciat que el problema que pateix el turisme no és que no hi hagi talent per omplir vacants sinó la «dificultat» amb què es troben els treballadors perquè es compleixi el conveni sectorial. En concret, han apuntat a les «irregularitats» i «abusos» que estan cometent «empresaris poca-soltes» amb els ERTO, en un sector on s'han fet servir intensament, representant encara més de la meitat del total.Els treballadors es troben que els «desafecten quatre hores, però en treballen deu i estan deixant de cotitzar», segons el relat de Lodeiro, que ha lamentat que les plantilles no vulguin denunciar el frau per «por» i per evitar les «caces de bruixes» al seu centre de treball.