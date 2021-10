El Super3 tindrà un nou projecte de ficció transmèdia que produirà Gestmusic Endemol

A banda de la ficció hi tindran un paper «fonamental» la música, els directes i el món comunicatiu digital

Actualitzada 15/10/2021 a les 19:25

El canal Super3 tindrà un nou projecte de ficció transmèdia que elaborarà la productora Gestmusic Endemol. Aquest dijous s'ha fet pública la resolució de la crida que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va obrir al juny per seleccionar un servei de producció per al nou projecte de ficció del canal adreçat al públic infantil que substituís 'La família del Super3'. L'opció guanyadora és un projecte multimèdia i multiplataforma que té l'objectiu d'interactuar amb el públic els 365 dies de l'any i de generar contingut no estrictament vinculat a la ficció, on la música, els directes i tot el món comunicatiu digital tindran un paper «fonamental».