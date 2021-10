Una empresa catalana subministrarà biocombustibles avançats a partir de pneumàtics reciclats

La nova planta començarà a funcionar a principis de l'any vinent i tindrà capacitat per processar 30.000 tones anuals de pneumàtics usats. Serà la primera d'Espanya i la de major capacitat d'Europa capaç de transformar els pneumàtics usats en biocombustible avançat i altres matèries primeres secundàries d'alta qualitat, segons indiquen els responsables de la iniciativa. Es preveu que doni feina a 38 persones, amb 250 llocs més indirectes. S'hi han invertit prop de 30 milions d'euros.A banda del biocombustible es preveu obtenir matèries primeres d'alta qualitat com el negre de fum verd, la fracció metàl·lica (acer) que és present en els pneumàtics i el Syngas. Aquests productes, indiquen els responsables de la planta, ajudaran múltiples empreses a implementar l'economia circular en els seus processos i reduir la petjada de carboni. El Syngas serà destinat a l'autoconsum energètic.Marc Monllau, director general de Nexolub, ha subratllat que l'acord, el primer amb Life for Tyres, serà el «marc ideal» per «fundar l'estratègia d'expansió de les següents plantes projectades a Espanya».Les mateixes fonts indiquen que el nou biocombustible avançat és un líquid «renovable i circular» elaborat per Lifer for Tyres que comptarà amb el certificat International Sustainable Carbon Credit (ISCC). Això acredita el compliment dels requisits legals de sostenibilitat en els mercats de bioenergia i permet documentar la sostenibilitat i traçabilitat de la cadena de subministrament.