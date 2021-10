Hospitals tarragonins participen en la iniciativa de cinema gratuït per infants hospitalitzats

11 hospitals adherits

Films

Alfred Sesma, responsable del projecte a Catalunya, ha dit que Film In Hospital vol ser «una oportunitat per oferir als infants que es troben en centres hospitalaris l'oportunitat de gaudir del cinema i d'altres continguts audiovisuals».Sesma ha destacat que és una iniciativa europea que a Catalunya coordina Pack Màgic. De fet, hi participen fins al moment Suècia, Itàlia, Bèlgica, Eslovènia, Croàcia i Espanya. En total, més de 100 hospitals.Als hospitals que s'han sumat a la iniciativa, es podran oferir uns codis als infants que es trobin ingressats als centres perquè puguin tenir accés a les pel·lícules de manera gratuïta a través d'un aparell tecnològic. Les pel·lícules estan organitzades per edats, idioma i durada, i el seu objectiu és esdevenir «un instrument addicional de suport emocional i constitueix una oportunitat per contribuir a una millora sensible en l'atenció a la salut des d'una perspectiva integral».Professionals de diferents països, experts en continguts infantils, seleccionen i trien les millors pel·lícules i ofereixen films exclusius que han tingut bona acollida en els festivals de diferents països europeus.S'han adherit al projecte l'Hospital Universitari de Vic; Consorci Sanitari de l'Anoia; Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla; Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa; Hospital Sant Bernabé; Regió Sanitària Terres de l'Ebre; Mútua Terrassa; Hospital de la Vall Hebron; Hospital Germans Trias i Pujol; Hospital de Figueres, i l'Hospital Sant Joan de Déu.Entre altres films hi ha 'Ocells de pas', 'Les malifetes de l'Emil', 'Laban i Labolina', 'L'hivern i la primavera al regne d'Escampeta', 'Whales Don't Swim (Les balenes no saben nedar)' o 'Al sostre del món'.Film In Hospital és un projecte internacional, cofinançat pel programa Creative Europe-MEDIA de la Unió Europea, fruït de la cooperació entre 6 entitats: BUFF (Suècia), JEF (Bèlgica), Kids meet Art- Sedmi Kontinent (Croàcia), Il Nuovo Fantarca (Itàlia), Kinodvor (Eslovènia i Drac Màgic – Pack Màgic (Espanya).Han participat a la presentació al Festival de cinema de Sitges, Edita Bilaver, coordinadora del projecte a Europa, per streaming; Xus Labordena, gerent de gestió ciutadana del Servei Català de la Salut, i María Ángeles Aceituno, Adjunta a la Direcció d' Enfermería del Hospital Infantil Vall d'Hebron.