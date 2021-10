El Tribunal de Comptes acorda embargar els béns dels 28 excàrrecs que s'havien acollit als avals de l'ICF

L'ens fiscalitzador rebutja els avals de la Generalitat per pagar les fiances per l'acció exterior

Actualitzada 14/10/2021 a les 13:32

El Tribunal de Comptes ha acordat embargar els béns dels 28 excàrrecs del Govern que s'havien acollit als avals de l'Institut Català de Finances (ICF) per pagar les fiances que l'ens fiscalitzador els reclama per l'acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017.La delegada instructora, Esperanza García, ha rebutjat els avals individuals que havia presentat el Govern a través de l'ICF i, com el termini que va donar per dipositar o afiançar els 5,4 milions d'euros que reclama ja va vèncer, procedeix a l'embargament de béns i drets dels 28 afectats. Sis dels 34 encausats no es van adherir a la fórmula dels avals de l'ICF.