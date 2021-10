Els visitadors mèdics exigeixen tornar als centres sanitaris

Visitadors mèdics -els professionals que treballen per a una companyia o laboratori farmacèutic per promocionar-ne els productes i transmetre'n la informació tècnica entre els professionals sanitaris- s'han concentrat aquest dimecres a les portes de la conselleria al crit de «Volem treballar».Convocats per la UGT, es queixen que des de l'inici de la pandèmia no han pogut accedir als centres sanitaris i adverteixen que uns 2.000 professionals veuen perillar el seu lloc de feina a causa d'aquestes restriccions.Segons han explicat, els visitadors mèdics s'han hagut de trobar durant aquests mesos amb els professionals sanitaris en cafeteries o restaurants o en altres llocs com pàrquings. Per als visitadors mèdics, en aquestes condicions no poden treballar «amb dignitat» i per això reclamen tornar als centres sanitaris.«No entenem per què continuem sense poder entrar als centres de salut per treballar d'una manera digna en el moment en què les dades de la covid-19 han començat a ser bones i estem tots vacunats. Som professionals de la indústria farmacèutica, no hi ha cap visitador mèdic antivacunes», ha assenyalat Angelergues davant dels mitjans de comunicació. El representant sindical ha afegit que els visitadors mèdics no interactuen amb els pacients, ja que van per uns altres canals i es reuneixen en llocs habilitats amb els professionals sanitaris.Budó ha rebut els dirigents del sindicat aquest dimecres al migdia durant la concentració. Segons han explicat els representants de la UGT a la sortida, la secretària d'Acció Sanitària i Participació s'ha compromès que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d'aquest divendres o, com a màxim, el de la setmana que ve, surti publicat l'aixecament de la restricció.Angelergues ha valorat que tenir una data per poder tornar als centres sanitaris és una «excel·lent notícia» i el sindicat considera que la mobilització ha fet arribar a la conselleria el problema d'aquests professionals. De moment, el Departament de Salut, consultat per l'ACN, no ha confirmat els termes d'aquest compromís.