Els acomiadaments per ERO tornen a repuntar al setembre fins als 495 afectats, després de tres mesos a la baixa

Ja hi ha més de 18.100 persones que han perdut la feina a través d'un ERO des que va començar la pandèmia, més que els acomiadats per un expedient d'extinció el 2012, el pitjor de l'anterior crisi i en el qual van ser incloses en un expedient d'extinció 12.565 persones.Durant els primers mesos de confinament domiciliari, els ERO registrats al Departament de Treball van augmentar progressivament tot i que no de manera exponencial. Va un cop finalitzat el primer estat d'alarma que els procediments d'acomiadament col·lectiu es van disparar. Després d'uns mesos més moderats, la tercera onada va provocar que la dada no baixés de 1.000 afectats entre novembre del 2020 i març del 2021.Després d'un respir a l'abril, els acomiadats van tornar a superar el miler al maig i al juny. Durant l'estiu, la xifra va baixar fins als 655 del juliol i els 210 de l'agost, per tornar a repuntar al setembre.