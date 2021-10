Els crítics a les UCI catalanes baixen de 100 per primer cop des de l'estiu del 2020

L'Rt cau fins a 0,8 i el risc de rebrot fins a 43, amb 14 ingressats menys (344)

Actualitzada 12/10/2021 a les 12:05

El nombre de crítics per covid-19 a Catalunya baixa de 100 per primer cop des de l'estiu del 2020. Ara n'hi ha 97, sis menys que fa 24 hores. L'Rt disminueix quatre centèsimes i se situa ara en 0,8, mentre que el risc de rebrot retrocedeix fins a 43 (-4). El Departament de Salut ha declarat 14 hospitalitzats menys en les darreres hores (344). En paral·lel, s'han notificat 346 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 917.354. S'han notificat dos morts en les últimes hores i el global de defuncions és de 23.936. L'1,6% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 57,96 a 56,08, mentre que a 7 dies baixa de 24,37 a 23,08.