Catalunya no renovarà el concert a les escoles que segreguin per sexe

La decisió que afectarà un total d'onze escoles i a més de 4.000 alumnes

Actualitzada 12/10/2021 a les 13:13

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat no renovarà el pròxim curs escolar el concert als centres educatius que segreguin per sexe, una decisió que afectarà un total d'onze escoles i a més de 4.000 alumnes.Així ho ha explicat en roda de premsa després del Consell Executiu, que s'ha reunit com és habitual malgrat ser 12 d'octubre -un dia festiu a Espanya amb motiu del Dia de la Hispanitat- i en la qual ha explicat que no es renovaran els concerts de les etapes educatives que finalitzen aquest curs, és a dir, el segon cicle d'Infantil, ESO, Batxillerat i Formació Professional.«En ple segle XXI no pot haver-hi cap escola que, amb finançament públic, continuï separant a nens i nenes a les aules», ha destacat el conseller, qui ha advertit que la segregació per sexe en centres escolars «augmenta els estereotips i legitima el sexisme».