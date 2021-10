L'atac informàtic a la UAB obliga a suspendre les classes telemàtiques i només manté les presencials sense ordinadors

Comunicació amb la comunitat universitària

L'atac s'ha registrat de matinada, moment en què s'ha activat el protocol previst per aquest tipus de casos. «Els tècnics s'han desplaçat fins el centre de càlcul per treballar analitzat l'afectació i s'ha activat el protocol habitual, desconnectant completament els serveis centrals per al campis i del món, fet que significa que no estan operatius els serveis corporatius», explica en declaracions a l'ACN Jordi Hernàndez, comissionat del Rector per a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).Hernàndez detalla que per a l'administració aquesta afectació és de caràcter greu, donar que anul·la la majoria de procediments habituals. «Per al professorat significa que si l'activitat docent necessita un ordinador personal no es podrà desenvolupar amb normalitat», apunta, un fet que ha obligat a suspendre les classes telemàtiques i amb ús de suports digitals.Hernàndez explica que la UAB rep habitualment atacs informàtics de molts tipus, motiu pel qual ja hi ha un protocol establert per minimitzar l'impacte en les bases de dades, amb tals als accessos per analitzar l'afectació i restaurar aquelles parts que siguin necessàries. Al llarg d'aquest dimarts preveuen tenir més informació al respecte de l'atac d'aquest dilluns, amb la intenció de saber quin serà l'impacte que pot arribar a tenir de dimecres a divendres, un cop es reprenguin les classes després de la festivitat del 12 d'octubre.El centre informa els usuaris a través dels perfils a les xarxes socials, en què es recomana desconnectar tots els serveis vinculats a la UAB, inclòs el núvol, per evitar que la infecció s'estengui. A més, es demana que si algun usuari ha rebut un fitxer anomenat http://Readme.READ i que s'ha desat a l'escriptori, així com fitxers amb extensió .uab, s'apaguin els ordinadors i s'avisi al servei informàtic.